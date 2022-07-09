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يوفنتوس يتعاقد مع دي ماريا

تاريخ النشر: 09/07/2022 - 10:06

يوفنتوس يتعاقد مع دي ماريا
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي تعاقد بشكل رسمي مع نجم باريس سان جيرمان السابق، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وقال اليوفي في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه ضم دي ماريا بعقد يمتد لعام واحد، فيما سيرتدي القميص رقم 22 بداية من الموسم الجديد.

وانضم أنخيل لصفوف السيدة العجوز في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم، ليضمه يوفنتوس بصفقة مجانية.

وكان دي ماريا قد وصل إلى مدينة تورينو في الساعات الأخيرة من يوم الخميس، فيما أجرى صباح أمس الفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن يعلن يوفنتوس ضمه بشكل رسمي.

يشار إلى أن الجناح الأرجنتيني شارك في 26 مباراة بالدوري الفرنسي بالموسم الماضي، سجل فيها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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#أنخيل دي ماريا
#باريس سان جيرمان
#يوفنتوس

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