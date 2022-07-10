فينيسيوس يحسم مصيره مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، حسم مصيره مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وذلك بتمديد عقده لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، إن "فينيسيوس وقع على عقده الجديد مع ريال مدريد.

وأضاف "توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي في الشهر الماضي، لكن انتهى الأمر الآن، ويمتد العقد الجديد لفينيسيوس حتى عام 2027، كما أراد الرئيس فلورنتينو بيريز".

واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا "سيختار النادي الملكي أفضل لحظة للإعلان عن التجديد، لكن جرى توقيع العقود بالفعل".

وقالت تقارير إسبانية إن إدارة الريال سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين يورو بالموسم، ضمن أعلى الرواتب في الفريق.