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بايرن ميونخ يستهدف ضم كين

تاريخ النشر: 11/07/2022 - 09:40

بايرن ميونخ يستهدف ضم كين
النجم الإنجليزي هاري كين (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني صوب أنظاره نحو التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، ليعوّض الرحيل المحتمل للنجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن الأول.

وأورد الموقع الالكتروني لمجلة "كيكر" الألمانية، أن لاعب توتنهام يمكن أن يكون مناسبا لقائمة متطلبات بايرن ميونخ.

ويرتبط كين مع توتنهام بعقد يستمر حتى 2024، وأوضحت المجلة المتخصصة أن انتقال اللاعب إلى بايرن في هذا الصيف سيكون من الصعب تنفيذه بسبب الجوانب المالية في النادي البافاري، وقالت إنه لهذا السبب فإنه من غير المحتمل أن يفكر بايرن في ضم كين إلا في عام 2023 عندما ينتهي عقد ليفاندوفسكي في ميونخ.

ويرغب اللاعب البولندي الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم في الانتقال من ميونخ إلى برشلونة، وهي الخطوة التي تقابل بالرفض من جانب رؤساء بايرن بقيادة الرئيس التنفيذي أوليفر كان، والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

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#بايرن ميونخ
#هاري كين
#روبرت ليفاندوفسكي

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