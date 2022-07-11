مفاوضات برشلونة لضم ليفاندوفسكي: مفاجأة جديدة

تطرقت تقارير صحفية إلى تفاصيل جديدة بشأن صفقة انتقال النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، المحتملة إلى فريق برشلونة الإسباني هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن ليفاندوفسكي مستقر على فكرة الرحيل إلى البارسا منذ شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي وزوجته قاما باتصالات عديدة طوال الأشهر القليلة الماضية تمهيدا للانتقال إلى برشلونة مثل الإقامة والمدارس وغيرها من الأمور الخاصة.

وأضافت "ليفاندوفسكي يريد أن يترك القليل جدًا من الأشياء للصدفة في هذه المرحلة الجديدة، كما أن روبرت وزوجته قاما بزيارتين إلى برشلونة لاتخاذ قرارات بشأن منزله الجديد".

وأتمت "هذه التفاصيل تدعم المزاعم بأن مفاوضات برشلونة مع ليفاندوفسكي كانت قيد العمل منذ شهور وبموافقة المهاجم البولندي، الذي يشعر بالحماس الشديد لآخر تحد احترافي كبير في مسيرته الكروية الطويلة".

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، وينتظر استجابة العملاق البافاري لرغبته المعلنة بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.