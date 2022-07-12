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السيتي يرد على إغراءات سان جيرمان لضم محرز

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 10:21

السيتي يرد على إغراءات سان جيرمان لضم محرز
النجم الجزائري رياض محرز (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقترب من تجديد عقد نجمه الجزائري، رياض محرز، وإبعاده عن إغراءات باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن محرز بصدد تمديد عقده مع السيتي هذا الصيف، لمدة موسمين إضافيين، ليبقى في صفوف الفريق الإنجليزي حتى صيف 2025.

ولفتت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية إلى أن محرز وافق على تمديد عقده مع السيتي، بينما كان مرشحا للانتقال إلى بي إس جي، لتعويض أنخيل دي ماريا الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف.

ويبقى محرز (31 عاما) ركيزة أساسية في صفوف مانشستر سيتي، حيث ساهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي 3 مرات.

كما سجل النجم الجزائري لفريقه الإنجليزي 63 هدفا إضافة إلى 46 تمريرة حاسمة في 189 مباراة بكل البطولات.

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#مانشستر سيتي
#رياض محرز
#باريس سان جيرمان

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