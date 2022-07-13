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ميلان يستهدف ضم سواريز

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 23:29

ميلان يستهدف ضم سواريز
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن آيه سي ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر سواريز لاعبا حرا بعدما انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف.

وحسب ما نقلت شبكة "آس" الإسبانية، فإن ميلان تواصل مع سواريز هاتفيا للتعاقد معه هذا الصيف عبر صفقة مجانية.

وأشارت إلى أن المهاجم الأوروغواياني حصل على عروض أخرى من مونزا الإيطالي وفنربخشه التركي، موضحة أن سواريز يفضل اللعب في الكالتشيو بالموسم المقبل.

يذكر أن سواريز انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد لمدة موسمين في صيف 2020، بعد نهاية مشواره مع برشلونة.

وكان سواريز على أعتاب الانتقال إلى الكالتشيو في صيف 2020، حيث دخل في مفاوضات مع يوفنتوس، ولكن النادي تعاقد في النهاية مع ألفارو موراتا.

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#ميلان
#لويس سواريز

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