أغلى الصفقات في تاريخ برشلونة

أنفق نادي برشلونة مئات الملايين من الدولارات منذ أكثر من عقد من الزمن للتعاقد مع نجوم كرة القدم، بعضهم تألق وسجل سطورا في تاريخ الفريق الشهير وآخرون تركوه دون رسم بصمة، إضافة إلى أنهم كلفوا خزينة النادي خسارات فادحة.

وأحدث أسماء النجوم في القائمة اللاعب البرازيلي، رافينيا دياز، الذي أعلن البرسا ضمه من ليدز يونايتد مقابل 67 مليون يورو، أمس الأربعاء.

ورفع التعاقد مع رافينيا دياز الرقم الذي دفعه برشلونة مقابل التعاقد مع 10 لاعبين منذ 2009 إلى 903 ملايين يورو.

وتضم قائمة اللاعبين العشرة الأوائل:

الفرنسي عثمان ديمبلي من دورتموند: 140 مليون يورو.

البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول: 135 مليون يورو.

الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد: 120 مليون يورو.

البرازيلي نيمار من سانتوس: 88 مليون يورو.

الهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس: 86 مليون يورو.

الأوروغوياني لويس سواريز من ليفربول: 82 مليون يورو.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من إنتر ميلان: 70 مليون يورو.

البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد: 67 مليون يورو.

البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس: 60 مليون يورو.

الإسباني فيران توريس من مانشستر سيتي: 55 مليون يورو.