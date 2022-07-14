اتحاد خانيونس يعزز صفوفه

يواصل نادي اتحاد خانيونس في قطاع غزة تحركاته من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادا لمنافسات دوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل.

وتعاقد اتحاد خانيونس مع لاعب الوسط، حسن مرزوق، الذي لعب لفريق التفاح لأعوام عدة.

ويعد مرزوق اللاعب الرابع الذي ينضم لاتحاد خانيونس في الانتقالات الصيفية بعدما سبق له التعاقد مع حاتم نصار، ومحمد تمراز، ومحمود الحبيبي.

ويسعى اتحاد خانيونس في بذل جهوده بغية ترتيب صفوفه الموسم المقبل وتعزيز الفريق بلاعبين جدد وتعويض رحيل حازم شكشك وأدهم القاضي ومروان الترابين.