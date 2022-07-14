رسميًّا: ديمبيليه يجدّد عقده مع برشلونة حتى 2024

جدد لاعب الوسط الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه، عقده مع برشلونة الإسباني، حتى العام 2024، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني، اليوم الخميس.

ويُعدّ هذا التمديد، نهاية مسلسل طويل من المفاوضات المتواصلة منذ أشهر عدّة، بعدما كان برشلونة قد أعلن في وقت سابق، نية اللاعب الرحيل عن النادي، ليعود ويتوصل الطرفان أخيرا إلى اتفاق يقضي ببقائه في "كامب نو".

وشهدت العلاقة بين الجانبين توترا ملحوظا في خضم الموسم الماضي، حيث طرد مدرب البلاوغرانا تشافي هيرنانديس، ديمبيليه من مجموعة الفريق وأعطاه إنذارًا نهائيًا: التمديد أو المغادرة. لكن في غضون ستة أشهر، نجحت إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق رسمي.

وأشارت وسائل إعلام كاتالونية إلى أن ديميبليه وافق على تخفيض راتبه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها النادي.

وبعد وقوعه فريسة ديون ضخمة بمقدار أكثر من مليار دولار على المدى الطويل، تخلى برشلونة في نهاية حزيران/ يونيو عن 10% من حقوقه التلفزيونية لشركة سيكث ستريت الأميركية للسنوات الـ25 المقبلة، مقابل 207.5 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يتخلى عن 15% جديدة، مقابل 330 مليون يورو حسب الصحافة الكاتالونية، ستنعش خزينته لضم المزيد من اللاعبين القادرين على تعويض موسمه الماضي المخيّب.

وسمح دخول هذه الأموال إلى إبرام برشلونة ثلاث صفقات، إذ ضمّ البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو من ضمنها المكافآت، ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه من ميلان الإيطالي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من تشلسي الإنجليزي بعقدين حرّين.

واستخدم تشافي كل نفوذه لإعادة إطلاق المفاوضات في أكثر اللحظات توترا، لإبقاء أفضل ممرّر في "لا ليغا" في الموسم الماضي (13 تمريرة حاسمة) في كاتالونيا.

ويضع ديمبيليه في رأس اولوياته، الاستمرار في التألق مع ناد ذائع الصيت كبرشلونة في محاولة استعادة مكانه في المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 2022 في قطر.

ولم يلعب ديمبيليه بقميص "الديوك" أبطال العالم 2018، منذ خروجه مصابا أمام المجر في بطولة كأس أوروبا الأخيرة عام 2020.