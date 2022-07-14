كوليبالي على مشارف التوقيع لتشلسي

عرب ٤٨ / أ ف ب

وصل المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، إلى لندن تمهيدا لانتقاله إلى نادي تشلسي، بحسب ما ذكرت الصحف الإنجليزية، اليوم الخميس.

وكشفت الصحف بأن كوليبالي (31 عاما) الذي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014، سيوقع عقدا لمدة أربع سنوات، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستكون نحو 40 مليون يورو.

وأضافت أن كوليبالي سيخضع للفحص الطبي، تمهيدا لتوقيع العقد ثم الانضمام مباشرة إلى فريقه الذي يعسكر حاليا في لوس أنجليس لخوض سلسلة من المباريات التجريبية، استعدادا للموسم المقبل.

وكشفت الصحف أيضا بأن تشلسي بات قريبا من الحصول على خدمات المدافع الهولندي نايثان أكي من مانشستر سيتي في الأيام المقبلة.

ويحاول مدرب تشلسي، الألماني توماس توخل من خلال التعاقد مع كوليبالي وأكي سد الثغرة التي تركها رحيل الألماني أنتونيو روديغر إلى ريال مدريد الإسباني والدنماركي أندرياس كريستنسن إلى برشلونة الإسباني أيضا.

وكان تشلسي قد عزز صفوفه بجناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، الأربعاء، ولحق بالفريق إلى لوس أنجليس.