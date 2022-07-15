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إشارة جديدة حول اقتراب ليفاندوفسكي من برشلونة

تاريخ النشر: 15/07/2022 - 20:38

إشارة جديدة حول اقتراب ليفاندوفسكي من برشلونة
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى إشارة جديدة حول اقتراب النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وحسب ما أورد تقارير إعلامي، اليوم الجمعة، فإن ليفاندوفسكي لن يتوجه برفقة فريقه إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع القادم، وهو ما يشير إلى اقترابه من الانتقال إلى البارسا.

ووفقا لبوابة "سبورت باذر"، فإن ليفاندوفسكي لن يحضر تقديم الفريق للجماهير غدا السبت في ملعب أليانز أرينا، كما أنه لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وذكرت تقارير أن برشلونة يدرس تقديم عرض أخير لليفاندوفسكي، الذي أوضح أنه يريد الانتقال للفريق الكاتالوني، بعد رفض عروض سابقة.

وحتى الآن، يصر بايرن ميونخ على أن ليفاندوفسكي صاحب الـ33 عاما، سيكمل عقده الذي ينتهي في عام 2023 مع العملاق البافاري.

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#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة
#بايرن ميونخ

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