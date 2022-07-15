كريستيانو رونالدو يتلقى عرضا مفاجئا!

ذكرت تقارير صحفية أن الشكوك لا زالت تحوم حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعاد كريستيانو إلى صفوف "الشياطين الحمر" العام الماضي، لكن تألقه على المستوى الفردي أفسده فشل فريقه على المستوى الجماعي بخروجي خالي الوفاض، بالإضافة إلى فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وحسب ما نقلت شبكة "ESPN"، فإن نادي أتلتيكو مدريد دخل سباق التعاقد مع صاحب الـ37 عاما، أملا في جلبه لملعب واندا متروبوليتانو.

كما أشارت الشبكة نفسها إلى أن بايرن ميونخ ما زال خيارا محتملا للأسطورة البرتغالي، رغم نفي مسؤوليه اهتمامهم بضمه مؤخرا.

وسيكون صعبا على رونالدو ارتداء قميص الروخي بلانكوس، لا سيما أنه أسطورة ريال مدريد وهدافه التاريخي، مما سيجعل هذه الخطوة بمثابة خيانة بالنسبة لجماهير الميرينغي.

يذكر أن رونالدو أمضى 9 سنوات داخل ملعب سانتياغو برنابيو قبل رحيله صوب يوفنتوس في 2018، وذلك بعدما سجل مع ريال مدريد 450 هدفا بكافة البطولات.