مانشستر سيتي يحسم مصير الجزائري محرز

وقع النجم الجزائري، رياض محرز، على عقد جديد مع مانشستر سيتي الإنجليزي لغاية عام 2025، حسب ما أعلن الفريق السماوي اليوم الجمعة.

ويعتبر تمديد العقد بمثابة مكافأة لمحرز الذي ساهم في احتفاظ السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار) قبل أربع سنوات، خاض محرز 189 مباراة لتشكيلة المدرب الاسباني بيب غوارديولا، وسجل 63 هدفًا وأسهم بـ45 تمريرة حاسمة.

كما فاز ابن الـ31 عامًا بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة مع سيتي.

وشرح محرز موقفه من التجديد قائلًا "أنا سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع".

وتابع "إن مساهمتنا في تحقيق النجاح الذي حققناه في المواسم الأربعة الماضية لا يُنسى وجعلنا جميعًا عطشى للتطلع لتحقيق المزيد".

وأضاف محرز "أود أيضًا أن أشكر بيب غوارديولا، تشيكي بيغريستين والجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعوني للاستمرار".

وسجل محرز 24 هدفًا للسيتي في جميع المسابقات الموسم الماضي ويبدو أنه مستعد للعب دور رئيسي في الموسم المقبل بعد رحيل البرازيلي غابرييل جيسوس والإنجليزي رحيم سترلينغ.

بدوره، قال مدير فريق مانشستر سيتي الإسباني، تشيكي بيغريستين، عن محرز "لعب رياض دورا كبيرا في نجاحنا في السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا".