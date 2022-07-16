  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يتعاقد مع مدافع نابولي

تاريخ النشر: 16/07/2022 - 10:22

تشيلسي يتعاقد مع مدافع نابولي
اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي تعاقد بشكل رسمي مع اللاعب السنغالي، كاليدو كوليبالي، قادما من نابولي بعقد يمتد لـ4 سنوات.

وهذه الصفقة الثانية لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما سبق وأن ضم اللاعب رحيم سترلينغ قادما من مانشستر سيتي.

ويُنظر إلى كوليبالي على أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية، ووصفه موقع تشيلسي الرسمي بأنه "قارئ رائع للعبة، وبارع في الاستحواذ، ومريح في إخراج الكرة أو لعب التمريرات للأمام لوضع فريقه في الهجوم".

وقال كوليبالي في تصريحات لموقع تشيلسي "سعيد جدا لوجودي هنا مع هذا الفريق في تشيلسي، إنه فريق عالمي، وكان حلمي دائمًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "أراد تشيلسي في المقام الأول ضمي في 2016 لكننا لم ننجح، الآن عندما جاؤوا إليّ قبلت، لأنهم أرادوا حقًا أن آتي إلى الدوري الإنجليزي لألعب معهم".

وزاد "عندما تحدثت إلى أصدقائي المقربين إدو (إدوارد ميندي) وجورجينيو، جعلا خياري أسهل، لذلك أنا سعيد حقًا لوجودي معكم".

وأتم "أريد أن أشكر الجماهير لأنني رأيت الكثير منهم في لندن وعلى متن الطائرة، كان الجميع سعداء لوجودي، وآمل أن يكون الموسم جيدًا حقًا وسنمنح الجماهير بعض اللحظات الجيدة".

من جهته، قال تود بويلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي "كاليدو كوليبالي هو واحد من نخبة المدافعين في العالم، ويسعدنا أن نرحب به في النادي".

وختم "كقائد رائع ولاعب نموذجي، يجلب كاليدو قيمة كبيرة من الخبرة والسمات التي ستفيد فريقنا والنادي ككل".

بودكاست عرب 48

#تشيلسي
#كاليدو كوليبالي
#نابولي

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يحسم ملف التعاقد مع ليفاندوفسكي
برشلونة يحسم ملف التعاقد مع ليفاندوفسكي

2022-07-16

إشارة جديدة حول اقتراب ليفاندوفسكي من برشلونة
إشارة جديدة حول اقتراب ليفاندوفسكي من برشلونة

2022-07-15

مانشستر سيتي يحسم مصير الجزائري محرز
مانشستر سيتي يحسم مصير الجزائري محرز

2022-07-15

الأكثر قراءة

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة

عبّاس لبايدن: لا سلام بدون إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينيّة

2022-07-15
بايدن في السعودية:

بايدن في السعودية: "أنجزنا أعمالا مهمة ولن نترك فراغا لروسيا والصين"

2022-07-15
السعودية تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

السعودية تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

2022-07-15
زيارة بايدن لإسرائيل رسخت الاحتلال على الفلسطينيين

زيارة بايدن لإسرائيل رسخت الاحتلال على الفلسطينيين

2022-07-15
تقرير: خلافات تمنع بيانا مشتركا بعد لقاء عباس وبايدن

تقرير: خلافات تمنع بيانا مشتركا بعد لقاء عباس وبايدن

2022-07-15