تشيلسي يتعاقد مع مدافع نابولي

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي تعاقد بشكل رسمي مع اللاعب السنغالي، كاليدو كوليبالي، قادما من نابولي بعقد يمتد لـ4 سنوات.

وهذه الصفقة الثانية لتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما سبق وأن ضم اللاعب رحيم سترلينغ قادما من مانشستر سيتي.

ويُنظر إلى كوليبالي على أنه أحد أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية، ووصفه موقع تشيلسي الرسمي بأنه "قارئ رائع للعبة، وبارع في الاستحواذ، ومريح في إخراج الكرة أو لعب التمريرات للأمام لوضع فريقه في الهجوم".

وقال كوليبالي في تصريحات لموقع تشيلسي "سعيد جدا لوجودي هنا مع هذا الفريق في تشيلسي، إنه فريق عالمي، وكان حلمي دائمًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "أراد تشيلسي في المقام الأول ضمي في 2016 لكننا لم ننجح، الآن عندما جاؤوا إليّ قبلت، لأنهم أرادوا حقًا أن آتي إلى الدوري الإنجليزي لألعب معهم".

وزاد "عندما تحدثت إلى أصدقائي المقربين إدو (إدوارد ميندي) وجورجينيو، جعلا خياري أسهل، لذلك أنا سعيد حقًا لوجودي معكم".

وأتم "أريد أن أشكر الجماهير لأنني رأيت الكثير منهم في لندن وعلى متن الطائرة، كان الجميع سعداء لوجودي، وآمل أن يكون الموسم جيدًا حقًا وسنمنح الجماهير بعض اللحظات الجيدة".

من جهته، قال تود بويلي، رئيس مجلس إدارة تشيلسي "كاليدو كوليبالي هو واحد من نخبة المدافعين في العالم، ويسعدنا أن نرحب به في النادي".

وختم "كقائد رائع ولاعب نموذجي، يجلب كاليدو قيمة كبيرة من الخبرة والسمات التي ستفيد فريقنا والنادي ككل".