ليفاندوفسكي يصل إلى إسبانيا وبرشلونة يعلن ضمه

تعاقد برشلونة الإسباني بشكل رسمي مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الفترة الأخيرة بين الفريقين.

وجاء في بيان رسمي للفريق الكاتالوني "برشلونة وبايرن ميونخ توصلا لاتفاق من أجل حسم صفقة روبرت ليفاندوفسكي، وفي انتظار خضوع اللاعب للفحوصات الطبية وتوقيع العقود".

واستقبل ليفاندوفسكي العديد من الصحافيين ووسائل الإعلام الإسبانية، فور وصوله إلى مطار "البليار"، وكذلك بعض المشجعين، وجرى توجيه سؤالا له عما إذا كان سعيدا.

وأجاب البولندي باللغة الإنجليزية "نعم، أنا سعيد جدا"، وفقا لمقطع فيديو مصور أثناء وصوله.

وأفادت تقارير صحفية، مؤخرا، بأن المهاجم البولندي اتفق على البنود الشخصية مع البارسا منذ 4 أشهر، وسيوقع على عقد يمتد لنحو 3 سنوات.

كما خرجت أنباء مؤخرا تفيد بأن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن ميونخ حول ضم المهاجم البولندي مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.