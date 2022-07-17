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باريس سان جيرمان يبرم صفقته الثانية

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 08:49

باريس سان جيرمان يبرم صفقته الثانية
اللاعب هوغو إيكيتيكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي أبرم ثاني صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن التعاقد مع المهاجم الشاب، هوجو إيكيتيكي، قادما من صفوف نادي ريمس الفرنسي.

وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أن إيكيتيكي انضم على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

ولمع إيكيتيكي (20 عاما) بصفوف ريمس خلال الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفا في 27 مباراة.

ويعد المهاجم الفرنسي الشاب ثاني صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع فيتينيا لاعب وسط بورتو البرتغالي بعقد مدته 4 مواسم.

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#باريس سان جيرمان
#هوجو إيكيتيكي

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