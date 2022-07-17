ليفاندوفسكي: انتقلت إلى برشلونة لحصد الألقاب

نقلت تقارير صحفية عن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قوله إنه انتقل إلى فريق برشلونة الإسباني من أجل التتويج بالألقاب.

وذكر ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية أن "تشافي أخبرني بأننا سنعمل جيدا سويا، ويمكننا تحقيق الكثير".

وأضاف "تشافي لديه خطة واضحة لإعادة برشلونة إلى القمة من جديد، وأنا في البارسا من أجل حصد الألقاب".

وأتم "أعلم أنني سأبلغ عامي الـ34 قريبا، لكنني أشعر بقوة كبيرة على المستوى البدني والعقلي".

وقالت تقارير إن الصفقة بلغت 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين أخرى.

وبمجرد وصول ليفاندوفسكي إلى ميامي الأميركية، سيخضع للفحوصات الطبية، ويوقع على العقد الجديد الذي يمتد لأربعة مواسم مع البلوغرانا حتى صيف 2026.

وسيشارك ليفاندوفسكي بعد الفحوصات وتوقيع العقود، في تدريبات الفريق، ويمكن أن يظهر لأول مرة بقميص برشلونة، الثلاثاء المقبل ضد إنتر ميامي الأميركي وديا.