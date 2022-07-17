  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفاندوفسكي: انتقلت إلى برشلونة لحصد الألقاب

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 22:23

ليفاندوفسكي: انتقلت إلى برشلونة لحصد الألقاب
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

نقلت تقارير صحفية عن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قوله إنه انتقل إلى فريق برشلونة الإسباني من أجل التتويج بالألقاب.

وذكر ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية أن "تشافي أخبرني بأننا سنعمل جيدا سويا، ويمكننا تحقيق الكثير".

وأضاف "تشافي لديه خطة واضحة لإعادة برشلونة إلى القمة من جديد، وأنا في البارسا من أجل حصد الألقاب".

وأتم "أعلم أنني سأبلغ عامي الـ34 قريبا، لكنني أشعر بقوة كبيرة على المستوى البدني والعقلي".

وقالت تقارير إن الصفقة بلغت 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين أخرى.

وبمجرد وصول ليفاندوفسكي إلى ميامي الأميركية، سيخضع للفحوصات الطبية، ويوقع على العقد الجديد الذي يمتد لأربعة مواسم مع البلوغرانا حتى صيف 2026.

وسيشارك ليفاندوفسكي بعد الفحوصات وتوقيع العقود، في تدريبات الفريق، ويمكن أن يظهر لأول مرة بقميص برشلونة، الثلاثاء المقبل ضد إنتر ميامي الأميركي وديا.

بودكاست عرب 48

#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ديبالا يتخذ قرارا مفاجئا بشأن وجهته القادمة!
ديبالا يتخذ قرارا مفاجئا بشأن وجهته القادمة!

2022-07-17

مانشستر يونايتد يضم مدافعا أرجنتينيا
مانشستر يونايتد يضم مدافعا أرجنتينيا

2022-07-17

بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم كريستيانو
بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم كريستيانو

2022-07-17

الأكثر قراءة

الاحتلال يقصف في غزّة بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصَر

الاحتلال يقصف في غزّة بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصَر

2022-07-16
كوخافي يزور المغرب لتطوير التعاون العسكري

كوخافي يزور المغرب لتطوير التعاون العسكري

2022-07-16
عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

عرابة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2022-07-16
العودة إلى

العودة إلى "طُنجرة الضغط"...

2022-07-16
ثقة في غير محلها

ثقة في غير محلها

2022-07-16