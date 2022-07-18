إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان

أفادت تقارير صحفية بأن النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، وقع بشكل رسمي على عقد جديد مع فريقه آيه سي ميلان الإيطالي، يمتد لغاية صيف 2023.

وجاء في بيان نشره الفريق عبر موقعه الرسمي، أن "إبراهيموفيتش سيواصل ارتداء القميص رقم 11".

ولم يشر النادي إلى الراتب الذي سيحصل على زلاتان، إلا أن شبكة "سكاي سبورت"، قالت إنه سيحصل على راتب ثابت يتراوح من مليون إلى مليون ونصف يورو، بالإضافة إلى متغيرات سخية تتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وإنجازات الفريق في الموسم الجديد".

وأضافت الشبكة "زار باولو مالديني المدير التقني لميلان وفيدريكو ماسارا المدير الرياضي، إبراهيموفيتش في بيته الواقع على بحيرة جاردا، وحصلا على توقيع النجم السويدي على عقده الجديد".

وتابع "يأمل إبراهيموفيتش في العودة للملاعب بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر".

يذكر أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة في الركبة قبل شهرين، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب فترة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر.