  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يتحرك لضم نجم تشيلسي

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 17:51

برشلونة يتحرك لضم نجم تشيلسي
اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني بدأ مفاوضاته للتعاقد مع مدافع تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبيليكويتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أزبيليكويتا مع تشيلسي في صيف 2023، وهو يرغب في خوض تجربة جديدة بالموسم القادم.

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة بدأ مفاوضات ضم أزبيليكويتا الأسبوع الماضي، وقدم عرضا لتشيلسي بقيمة 3 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة وجوردي كرويف عضو مجلس الإدارة سيواصلان العمل على حسم الصفقة هذا الأسبوع.

وأوضحت أن برشلونة لديه معلومات بأن تشيلسي لن يعيق رحيل أزبيليكويتا، وسيوافق على مغادرته مقابل عرض مالي منخفض، بمجرد التعاقد مع لاعب بديل.

ويستطيع أزبيليكويتا اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر وأيمن ما سيوفر العديد من الحلول أمام المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الجديد.

بودكاست عرب 48

#سيزار أزبيليكويتا
#برشلونة
#تشيلسي

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان
إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان

2022-07-18

مانشستر يونايتد يستهدف ضم المغربي زياش
مانشستر يونايتد يستهدف ضم المغربي زياش

2022-07-18

كريستيانو يرد على إمكانية عودته إلى لشبونة بكلمة واحدة!
كريستيانو يرد على إمكانية عودته إلى لشبونة بكلمة واحدة!

2022-07-18

الأكثر قراءة

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة

مجموعة هندية تشتري ميناء حيفا في صفقة "إستراتيجية وتاريخية"

2022-07-17
حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

حالة الطقس: موجة حارة حتى الأربعاء

2022-07-17
تحليلات: زيارة بايدن وقمة طهران تدل على توقعات إسرائيلية مبالغ فيها

تحليلات: زيارة بايدن وقمة طهران تدل على توقعات إسرائيلية مبالغ فيها

2022-07-17
مصرع شرطي دهسا قرب رعنانا

مصرع شرطي دهسا قرب رعنانا

2022-07-17
مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

مئات الوفيات في أوروبا جراء موجة الحر

2022-07-17