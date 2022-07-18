برشلونة يتحرك لضم نجم تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني بدأ مفاوضاته للتعاقد مع مدافع تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبيليكويتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أزبيليكويتا مع تشيلسي في صيف 2023، وهو يرغب في خوض تجربة جديدة بالموسم القادم.

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة بدأ مفاوضات ضم أزبيليكويتا الأسبوع الماضي، وقدم عرضا لتشيلسي بقيمة 3 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة وجوردي كرويف عضو مجلس الإدارة سيواصلان العمل على حسم الصفقة هذا الأسبوع.

وأوضحت أن برشلونة لديه معلومات بأن تشيلسي لن يعيق رحيل أزبيليكويتا، وسيوافق على مغادرته مقابل عرض مالي منخفض، بمجرد التعاقد مع لاعب بديل.

ويستطيع أزبيليكويتا اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر وأيمن ما سيوفر العديد من الحلول أمام المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الجديد.