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كريستيانو يرد على إمكانية عودته إلى لشبونة بكلمة واحدة!

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 09:06

كريستيانو يرد على إمكانية عودته إلى لشبونة بكلمة واحدة!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى إمكانية عودته إلى فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورجحت عدة تقارير في وقت سابق رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا التي سيغيب فريقه عنها في الموسم الجديد.

وذكرت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أن كريستيانو مرتبط بالعودة إلى صفوف سبورتينغ لشبونة، بعدما وجدت سيارته في موقف سيارات النادي.

ورد كريستيانو من حسابه الرسمي على هذا المنشور بكلمة حاسمة "كذب".

يشار إلى أن رونالدو لم ينضم لتدريبات مانشستر يونايتد التي انطلقت الأسبوع الماضي، مبررا ذلك بأسباب عائلية.

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#كريستيانو رونالدو
#سبورتينغ لشبونة
#مانشستر يونايتد

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