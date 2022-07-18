مانشستر يونايتد يستهدف ضم المغربي زياش

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم تشيلسي، حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وربطت عدة تقارير النجم المغربي بالرحيل عن تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي لصالح ميلان الإيطالي الذي أبدى رغبته في التعاقد معه.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن اليونايتد دخل بقوة في صفقة التعاقد مع زياش، بأمر من المدرب الجديد، إريك تين هاج.

وأضاف أن المدرب الهولندي يعرف زياش جيدا منذ فترته في أياكس، ويأمل تعزيز خط الوسط الهجومي لمانشستر بلاعب بمثل خصائص حكيم، لكنه سيواجه منافسة قوية من ميلان لضم النجم المغربي.

وكانت تقارير قد أوضحت أن زياش خرج من حسابات المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، خاصة مع التعاقد مع رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.