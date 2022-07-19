آرسنال يحسم صفقة ثانية من مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية بأن آرسنال حسم التعاقد مع لاعب آخر من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد اتفاق "المدفعجية" مع الطرفين.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "أولكسندر زينشينكو وافق أخيرا على الشروط الشخصية لعقده مع آرسنال".

وأضاف "يجهز الجانرز بالفعل العقود الرسمية، وتم تحديد موعد الكشف الطبي لزينشينكو".

وختم "حسمت الصفقة نظير 30 مليون جنيه إسترليني، وزينشينكو سعيد بالعمل مرة أخرى مع ميكيل أرتيتا".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الأيام الماضية بأن آرسنال اتفق مع مانشستر سيتي، لكنه لم يصل بعد إلى اتفاق مع زينشينكو، ما جعل المدرب بيب غوارديولا يضم اللاعب الأوكراني إلى الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن آرسنال تعاقد أيضًا منذ أسبوعين مع المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن عمل ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، مع المدافع الأوكراني، خلال الفترة التي قضاها مساعدا لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وانضم زينشينكو إلى السيتي في 2016 قادما من أوفا الروسي، وأمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في آيندهوفن الهولندي، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول في الـ"سيتيزينز".

وشارك اللاعب الأوكراني صاحب الـ25 عامًا في 127 مباراة بجميع المسابقات مع مانشستر سيتي، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.