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لابورتا: ليفاندوفسكي مدفع آلي لتسجيل الأهداف

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 18:11

لابورتا: ليفاندوفسكي مدفع آلي لتسجيل الأهداف
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، تطرق إلى سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة لفريقه والتعاقد الأخير مع النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن لابورتا، قوله "أشعر براحة تجاه تفعيل الروافع الاقتصادية وإبرام الصفقات. نريد تكوين فريق تنافسي، ومنح تشافي الأدوات اللازمة كي يكون لديه فريق جيد وأعتقد أننا على الطريق الصحيح".

وأضاف "أحلم بأن يصبح برشلونة مرجعية عالمية مرة أخرى ونعمل من أجل ذلك. إذا لم يتعاف الاقتصاد فسيكون هذا الأمر صعبًا للغاية. نحن نحقق ذلك، لكن علينا أن نعمل بجد أكثر"

وتابع "كرة القدم لا تنتظر. علينا أن نتعافى الآن. وأعتقد أن ماتيو أليماني وجوردي كرويف يقومان بعمل جيد بعد رؤية ما حدث مع ديمبلي ورافينيا وليفاندوفسكي وكيسيي وأوبا وفيران".

وواصل "برشلونة يحتاج إلى مهاجم يسجل بشكل حاسم مثل أي فريق عظيم.. ليفاندوفسكي مدفع آلي لتسجيل الأهداف. لقد حصل على الحذاء الذهبي عدة مرات. إنه يضمن لنا الأهداف وكل فريق عظيم يحتاج إلى مهاجم يضمن الأهداف".

وأردف "أرى أن تسجيل الأهداف بات مضمونًا بوجود ليفا وأنسو وأوباميانغ، وحان الوقت الآن للعمل على دعم الدفاع".

واختتم "تشافي جعلنا نركز على عدد من اللاعبين، وآمل أن يحصل مشجعو برشلونة على المزيد من السعادة. لقد تنافسنا مع أندية مثل سان جيرمان وتشيلسي للتعاقد مع ليفا، وأراد المجيء إلى هنا. أشكره بسبب الضغط الكبير الذي تحمله".

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#خوان لابورتا
#روبرت ليفاندوفسكي

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