مدرب اليونايتد: كريستيانو رونالدو ليس للبيع

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تين هاج، تطرق إلى مستقبل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كما تحدث عن مدى تقدم الفريق في الفترة الإعدادية للموسم الجديد.

وذكر تين هاج عن كريستيانو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، أن "كريستيانو رونالدو ليس للبيع، وضعت الخطة على تواجده، وأتطلع للعمل معه".

وأضاف "الوضع لا يزال كما هو، كما أنه يملك خيارا للبقاء في مانشستر يونايتد لموسم آخر".

ولم ينضم اللاعب، الذي عاد إلى مانشستر في 2021، إلى موسم الإعداد لأسباب عائلية، وإن كانت ثمة أقاويل عن رغبته في الرحيل لأن النادي لن يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال تين هاج إنه ليس قلقا من غياب كريستيانو لأنه يتدرب بمفرده وهو محترف كبير.

وصرح "سيكون في الحالة البدنية الملائمة.. ليس لدي أي شك".

وبخصوص ما إذا كان اللاعب سيعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل قال "لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال. لا أعرف".

كما تطرق تين هاج للفترة الإعدادية الحالية لمانشستر يونايتد موضحا "أعتقد أن المجموعة تتفاعل بشكل جيد، في كل حصة تدريبية يقدمون أقصى ما لديهم، ونقلوا ذلك إلى المباريات".

وتابع "لم أشعر بالرضا بعد، لا يزال بإمكانهم تقديم المزيد، ولكن لن يحدث ذلك في ليلة واحدة، هذه عملية تتطلب الوقت، الهدف أن يصبحوا في حالة بدنية أفضل من الآن، نحن نبني ذلك، وهذه أيضًا مسؤولية اللاعبين".

وأتم "نحن في البداية والأمر يحتاج إلى الوقت، نحتاج لفترة إعداد كاملة، ولكني أعرف أيضًا أننا لن نكون مستعدين في بداية الموسم، وأعرف أيضًا أننا بحاجة لتحقيق النتائج في البداية".