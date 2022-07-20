برشلونة يكشف تفاصيل صفقة ليفاندوفسكي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة كشف عن تفاصيل صفقة النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي انضم إليه قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وجاء في بيان للفريق الكاتالوني "توصل برشلونة وبايرن ميونخ لاتفاق لإبرام صفقة روبرت ليفاندوفسكي مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كمتغيرات إضافية".

وأضاف النادي "اللاعب سيوقع على عقد مع البارسا للمواسم الأربعة المقبلة، وسيتضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو".

وتابع "الاتفاق النهائي جاء بعد 3 أيام من إعلان النادي عن الاتفاق المبدئي مع اللاعب البولندي، والذي سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية ليلحق بالبعثة، ووصل يوم الأحد لميامي، والتقى بزملائه الجدد، والمهاجم الجديد اجتاز الفحص الطبي أيضا".