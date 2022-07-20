روما يتعاقد مع ديبالا

ذكرت تقارير صحفية أن فريق روما الإيطالي تعاقد بشكل رسمي مع النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، بعدما انتهى عقده مع يوفنتوس.

وأرفق الحساب الرسمي لروما فيديو على "تويتر" يوثق لحظات وصول ديبالا إلى الفريق وخضوعه للكشف الطبي، وتوقيع العقود مع مسؤولي الفريق ثم ارتداء القميص.

وجاء في التغريدة "مرحبا باولو ديبالا.. يسعد النادي أن يؤكد التعاقد مع المهاجم العالمي".

وأضاف "اللاعب وقع على عقد مع روما لمدة 3 سنوات قادمة، حيث سينتهي عقده مع النادي في 30 حزيران/يونيو 2025".

وقالت تقارير إن ديبالا وقع على عقد مع روما لمدة 3 سنوات، وسيحصل على راتب يبلغ 6 ملايين يورو شاملة المكافآت.

ورحل ديبالا عن صفوف يوفنتوس بنهاية الشهر الماضي، بعد نهاية عقده مع الفريق، ورغبة الطرفين في الانفصال عقب رحلة دامت 7 سنوات.

وكان ديبالا على أعتاب الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن فشلت المفاوضات بين الطرفين بسبب الراتب السنوي والعمولة الخاصة بوكيل النجم الأرجنتيني.