عمالقة الكرة الأوروبية يستعيدون "الحلم الأميركي" بعد الجائحة

عرب ٤٨/ أ ف ب

على صورة برشلونة وريال مدريد الإسبانيين اللذين يلتقيان، السبت، في لاس فيغاس، وضع عمالقة كرة القدم الأوروبيون قدمهم في الولايات المتحدة الأميركية بعد غياب قسري لموسمين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والقيود الصحية.

يُتوّج الكلاسيكو الرابع في التاريخ خارج إسبانيا، جولة "سوكر تشامبيونز تور" التي ينظّمها عملاق الرياضة والترفيه "إيه آي جي"، مالك فريق لوس أنجليس غالاكسي لكرة القدم.

هذا اللقاء الناري بين عملاقي إسبانيا، تستضيفه عاصمة لعب الميسر وملعب أليجينت ستاديوم الذي يتسع لستين الف متفرج، حيث يخوض فريق رايدرز مبارياته على أرضه منذ العام 2020.

نفدت تذاكر المباراة سريعًا وتراوحت أسعارها بين 250 و900 دولار لأفضل المقاعد القريبة من أرض الملعب، حسب موقع بيع التذاكر تيكيتماستر.

وكان الكلاسيكو السابق في الولايات المتحدة الذي أقيم أمام أكثر من ستين ألف متفرج عام 2017 على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن بطولة "إنترناشونال تشامبيونز كاب" الجاذبة حتى 2019 لأفضل الأندية الأوروبية إلى الولايات المتحدة التي ستشترك في تنظيم مونديال 2026 مع جارتيها كندا والمكسيك.

على أمل تطوير نشاطهما التجاري في الولايات المتحدة وتعزيز شعبيتهما في بلاد تشهد تطوّر كرة القدم مقارنة برياضات أخرى "أميركية"، خاضت نخبة الأندية الأوروبية مباريات قمة في البطولة. تواجه ريال مدريد مع مانشستر سيتي الإنكليزي أمام 93 ألف متفرّج عام 2017 على ملعب لوس أنجليس كوليزيوم، كما شاركت أندية بايرن ميونيخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي وغيرها.

وبعد فترة جائحة كوفيد، تتم العودة إلى الولايات المتحدة بشكل متفرّق.

من جهة، فان سوكر تاشمبيونز تور التي ينظمها "آي اي جي" تضمّ ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس الإيطالي، أميريكا وتشيفاس المكسيكيين. وفي الوقت عينه، تتواجه أربعة أندية إنكليزية (مانشستر سيتي، تشلسي، أرسنال وإيفرتون) وبايرن ميونيخ الألماني على الأراضي الأميركية استعداداً لموسم 2022-2023.

يشرح توم براون نائب الرئيس لكرة القدم وتطوير الأنشطة في "آي اي جي": "أعتقد ان أناساً كثيرين سعداء لرؤية الأندية التي اعتدنا على الاستمتاع بها خلال فصل الصيف".

تابع "لا يزال الأمر جديدًا في الولايات المتحدة أن نرى برشلونة وريال مدريد يتواجهان مع بعضهما البعض، لذا أعتقد أن الاهتمام لم يضعف، وهذا يسمح للجماهير بفهم هذه الرياضة بشكل أفضل".

أردف المسؤول في آي إي جي "لقد مضى وقت طويل، ما يحثّ المتفرجين على العودة إلى الملاعب".

وستسنح الفرصة للجماهير الأميركية أن تكون أول من يرى عملاق الهجوم النروجي، إرلينغ هالاند، القادم من بوروسيا دورتموند الألماني، يحمل قميص مانشستر سيتي الذي يلاقي، السبت، بايرن ميونيخ، في ملعب لامبو فيلد في ويسكونسن، التابع لفريق غرين باي باكرز أحد أندية دورة كرة القدم الأميركية.

وانضم الهداف البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى صفوف برشلونة في الولايات المتحدة، بعدما غادر بايرن ميونيخ مطلع الأسبوع.

تشكل العودة إلى الولايات المتحدة أنباء جيدة للعملاق الكاتالوني الرازح تحت ديون ثقيلة: سافر رئيسه وأعضاء في مجلس الإدارة بهدف رئيس هو "تعزيز العلامة التجارية لبرشلونة عالميًا".

يلخّص براون "هناك الكثير من الطموحات، خصوصًا تطوير علاقات مختلفة مع الشركاء. يتجاوز الأمر مجرّد كسب المال".