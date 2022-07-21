كأس آسيا للسلّة: أستراليا حاملة اللقب تلحق بالأردن ولبنان إلى نصف النهائي

واصل المنتخب الأسترالي حامل اللقب سيره بثبات في سعيه لإحراز لقب كاس آسيا لكرة السلة للمرة الثانية تواليًا، إثر فوزه على اليابان 99-85 في إطار الدور ربع النهائي من البطولة المُقامة حاليًا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ولحق المنتخب الأسترالي بكل من لبنان والأردن اللذين تأهلا إلى دور الأربعة، أمس الأربعاء، عقب فوزيهما على إيران حاملة اللقب ثلاث مرات (91-76) والصين حاملة الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة بـ16، 72-69 تواليًا.

وسيطر المنتخب الأسترالي على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، رغم أنّ اليابانيين لم يسمحوا للأستراليين بالتفرد في أجواء اللقاء. وكان ثون ميكر أفضل مسجّل لأستراليا بـ21 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف إليه ريز أنتوني فيغ 19 نقطة، فيما سجّل لليابان كيسي توميناغا 33 نقطة.

ودُمج المنتخبان الأسترالي والنيوزيلندي عام 2017 في المسابقات الآسيوية لرفع مستوى المنافسة في القارة الصفراء، واستطاعت أستراليا من مشاركتها الأولى، أن تحرز لقب كأس آسيا عام 2017 في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويشارك الأستراليون بمنتخب رديف لا يضمّ أي من النجوم المشاركين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي إيه) أو الدوريات الأوروبية الكبرى أمثال بن سيمونز وباتي ميلز (بروكلين نتس) وجو إنغلز (ميلووكي باكس) ودانتي إكزوم (بارتيزان بلغراد الصربي). إلا أنّ تشكيلة المنتخب الحالية تضم ميكر أحد أبرز المواهب الأسترالية.

وسيواجه بطل آسيا الفائز بين كوريا الجنوبية ونيوزيلندا اللذين يلعبان في وقت لاحق.