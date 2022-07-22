أين اختفى كريستيانو رونالدو؟

أفادت تقارير صحفية بأن الشكوك لا زالت تحوم حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل بدء الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن الصحافي البرتغالي، بيدرو سوبيلفيدا، إن "كريستيانو ما زال في لشبونة".

وأضاف "إنه لا يختبئ في أي مكان آخر في أوروبا، حيث لم يغير تقاليده بشأن التخفي من الصحافيين".

وأشار إلى أن رونالدو يتدرب داخل منزله يوميا في التاسعة صباحا، مضيفا "إنه يمكث هناك حتى الخامسة أو السادسة مساء".

وأكد أن الدولي البرتغالي ما يزال ينتظر أحدث التطورات من وكيله خورخي مينديز، مضيفا "لا نعلم حتى الآن موعد سفره إلى مانشستر".

وأتم سوبيلفيدا "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في قصة كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد".