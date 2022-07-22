برشلونة يحدد صفقته القادمة

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة بعد خسارته المتوقعة لصفقة مدافع إشبيلية، جول كوندي، لصالح تشيلسي الأقرب لضمه، وجه أنظاره نحو التعاقد مع أحد نجوم أتلتيك بيلباو.

وأضافت أن مدرب الفريق الكاتالوني، تشافي هيرنانديز، يريد ضم مدافع جديد لإكمال قائمة الفريق، وأولوياته التعاقد مع مدافع يلعب بالقدم اليسرى.

وتابعت "مسؤولي برشلونة تواصلوا بالفعل مع أتلتيك بيلباو، للتفاوض حول التعاقد مع المدافع إينيغو مارتينيز".

وأكدت "ماتيو أليماني المدير الرياضي ببرشلونة، اتصل بجون أوريارت رئيس أتلتيك بيلباو، لبدء المحادثات والمفاوضات على ضم مارتينيز".

وختمت "المفاوضات مع أتلتيك بيلباو لن تكون سهلة على برشلونة أبدا، خاصة أن المدافع الدولي يمتلك شرطا جزائيا في عقده بقيمة 80 مليون يورو".