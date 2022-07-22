  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فينالدوم يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 19:59

فينالدوم يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي
اللاعب الهولندي جورجينو فينالدوم (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جورجينو فينالدوم، بات على أعتاب الرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن فينالدوم وافق على الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي، في ظل وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين.

وأضافت أن التفاوض حاليا بين الناديين على راتب اللاعب الهولندي، حيث تسعى إدارة بي إس جي لأن يتحمل روما 60% من راتب اللاعب الهولندي.

لكن مسؤولي روما، يطمعون في تحمل 40% فقط من راتب فينالدوم، الذي يحتفل في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ببلوغه 32 عاما.

وختمت الشبكة تقريرها بأن المفاوضات بين الناديين تسير في الطريق الصحيح، ويسعى روما لبيع أحد لاعبيه لتسريع صفقة التعاقد مع فينالدوم.

وسيرحل فينالدوم عن صفوف العملاق الباريسي بعد عام واحد فقط، فشل خلاله في فرض نفسه على التشكيل الأساسي بعد انضمامه من ليفربول في صفقة انتقال حر.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#جورجينو فينالدوم
#روما
#الدوري الإيطالي

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يحدد صفقته القادمة
برشلونة يحدد صفقته القادمة

2022-07-22

أين اختفى كريستيانو رونالدو؟
أين اختفى كريستيانو رونالدو؟

2022-07-22

ماني يتفوق على صلاح ويحصد جائزة أفضل لاعب بإفريقيا
ماني يتفوق على صلاح ويحصد جائزة أفضل لاعب بإفريقيا

2022-07-22

الأكثر قراءة

مقتل أنس بكري في رهط

مقتل أنس بكري في رهط

2022-07-21
مقتل أحمد فاخوري من الناصرة

مقتل أحمد فاخوري من الناصرة

2022-07-21
مصرع صفا عز الدين دهسا في المغار

مصرع صفا عز الدين دهسا في المغار

2022-07-21
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الإثنين

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الإثنين

2022-07-21
موجة الحر تشتد بأوروبا وأفريقيا: 1500 وفاة بإسبانيا والبرتغال

موجة الحر تشتد بأوروبا وأفريقيا: 1500 وفاة بإسبانيا والبرتغال

2022-07-21