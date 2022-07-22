فينالدوم يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي

أفادت تقارير صحفية بأن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، جورجينو فينالدوم، بات على أعتاب الرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن فينالدوم وافق على الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي، في ظل وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين.

وأضافت أن التفاوض حاليا بين الناديين على راتب اللاعب الهولندي، حيث تسعى إدارة بي إس جي لأن يتحمل روما 60% من راتب اللاعب الهولندي.

لكن مسؤولي روما، يطمعون في تحمل 40% فقط من راتب فينالدوم، الذي يحتفل في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ببلوغه 32 عاما.

وختمت الشبكة تقريرها بأن المفاوضات بين الناديين تسير في الطريق الصحيح، ويسعى روما لبيع أحد لاعبيه لتسريع صفقة التعاقد مع فينالدوم.

وسيرحل فينالدوم عن صفوف العملاق الباريسي بعد عام واحد فقط، فشل خلاله في فرض نفسه على التشكيل الأساسي بعد انضمامه من ليفربول في صفقة انتقال حر.