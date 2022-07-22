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ماني يتفوق على صلاح ويحصد جائزة أفضل لاعب بإفريقيا

تاريخ النشر: 22/07/2022 - 09:10

ماني يتفوق على صلاح ويحصد جائزة أفضل لاعب بإفريقيا
النجم السنغالي ساديو ماني (Gettyimages)
عرب ٤٨

حصد الوافد الجديد إلى بايرن ميونخ الألماني، ساديو ماني، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022، وذلك خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء أمس، الخميس، في المغرب.

وتوّج ماني بالجائزة بعد تفوقه على النجم المصري، محمد صلاح، والسنغالي إدوارد ميندي.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي ينال بها ماني جائزة أفضل لاعب بإفريقيا، بعدما حصدها عام 2019.

وقدم ماني أداء رائعا مع فريقه السابق ليفربول، في الموسم الماضي، وحصد لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبجانب ذلك، قاد ماني منتخب بلاده السنغال، لحصد كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام الجاري، لأول مرة في التاريخ، وكذلك نجح في التأهل مع أسود التيرانجا إلى مونديال قطر 2022.

وجرى اختيار ماني من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الإفريقية خلال موسم 2021-2022.

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#ساديو ماني
#بايرن ميونخ
#محمد صلاح
#كاف

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