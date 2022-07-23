مدرب تشيلسي: لن ألبي رغبة أزبيليكويتا وبرشلونة

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل، أبدى انزعاجه من محاولات برشلونة الإسباني ضم قائد الفريق، سيزار أزبيليكويتا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أزبيليكويتا بعد 12 شهرا، ويسعى برشلونة للتعاقد معه بعد تواجده لقرابة عقد من الزمان مع "البلوز".

ويرى توخيل أن برشلونة يقلل من تقييمه لأزبيليكويتا، على عكس ما قام به تشيلسي عند التعاقد مع كاليدو كوليبالي من نابولي مقابل 33 مليون إسترليني.

وقال توخيل بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أنا منزعج بعض الشيء، لا أعرف ما إذا كنت أريد منح أزبيليكويتا ما يريده، فالأمر يتعلق بما نريد، يجب عقد مقارنة بين كيفية قتالنا على كوليبالي، وهو لاعب دولي وتقريبًا في نفس عمره".

وأضاف "هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنابولي، لكن نحن نملك إسباني دولي قائد لتشيلسي، أراه تقريبًا في نفس المستوى، لكن برشلونة لا يرى بأنه في نفس المستوى، وبالتالي أنا لست واثقًا من رغبتي في تقديم ما يريده أزبيليكويتا، فهو لاعب هائل".

وزاد "لا نفكر كثيرًا في الأندية الأخرى، نركز على أنفسنا وما نحتاجه، أخبرته وأخبركم بأنني أتفهم رغبته من منظور شخصي وعلى مستوى مسيرته، لكني لست في مكان لمنحه ما يريد، أنا مدرب تشيلسي وأريد فعل ما هو أفضل لتشيلسي".

وواصل "لم يعجب بذلك لكنه يتفهم، الأمر صعب بالنسبة له لتواجد النادي الآخر بشكل دائم معه، يوم 1 أيلول/سبتمبر ستهدأ الأمور، ومن ثم سيلعب في أعلى مستوى مرة أخرى".

وأتم "أتفهم أمنيته وقلقه وأفكاره بشأن مسيرته وحياته الشخصية، لكنه يبقى قائدنا وأسطورة، ولا أجد سببا كمدرب لترك كل نقاط القوة التي يتمتع بها".