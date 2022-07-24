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بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع بديل ليفاندوفسكي

تاريخ النشر: 24/07/2022 - 17:38

بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع بديل ليفاندوفسكي
لاعبو بايرن ميونخ (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ الألماني اقترب من التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليعوض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وقال خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" إن "الفريق البافاري توصل لاتفاق حول مهاجم رين الفرنسي، ماثيس تيل".

وأشار إلى اتفاق البايرن مع المهاجم الشاب على التوقيع لمدة 5 سنوات، فيما تتواصل المفاوضات بين الناديين للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي.

من جانبه، رفض برونو جينيزيو، مدرب رين، التعليق على هذه الأنباء، قائلا "لست بحاجة للتعليق".

وبحسب تقارير فرنسية، فإن صفقة صاحب الـ17 عاما ستكلف بطل البوندسليغا 40 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية.

يذكر أن ليفاندوفسكي حضر بداية فترة التحضير مع بايرن ميونخ، بينما كان برشلونة يتفاوض على ضمه، قبل أن ينتقل إلى الفريق الكتالوني مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين.

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#بايرن ميونخ
#ماثيس تيل
#رين

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