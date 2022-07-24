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ماذا قال تشافي عن ليفاندوفسكي؟

تاريخ النشر: 24/07/2022 - 09:44

ماذا قال تشافي عن ليفاندوفسكي؟
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أكد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، على أهمية الفوز على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء للأخير في الكلاسيكو الودي، الذي أقيم بالولايات المتحدة الأميركية صباح اليوم، الأحد.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة "هنا في برشلونة، لا توجد وديات، بل هناك فرص، كما أننا نلعب ضد ريال مدريد، وكنا نرغب في الفوز، وهو ما حققناه بالفعل بعد أداء جيد جدا".

وأقر المدرب الإسباني بمعاناة فريقه في الدقائق الأخيرة، قبل أن يضيف "لكننا كنا أفضل منهم، وهناك بوادر إيجابية للغاية، رغم وجود بعض الأمور التي يتوجب علينا التحسن فيها، خاصة على المستوى البدني".

وأثنى مدرب البارسا على الوافدين الجدد، قائلا "لقد رأيتم ما فعله رافينيا، فهو قادر على صناعة الفارق ويتمتع بحركية هائلة، فضلا عن قدرته على اللعب كجناح في كلا الجانبين".

وأكمل "روبرت ليفاندوفسكي نجم عالمي، ولقد أظهر مدى تواضعه معنا؛ حيث أنه قادم لمساعدتنا، ولقد تأقلم بسرعة هائلة مع الفريق".

ووجه تشافي رسالة للاعبيه في ختام تصريحاته، مؤكدا أنه لن يهتم بالأسماء بقدر اهتمامه بالأداء الذي يقدمه اللاعبون على أرض الملعب.

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#برشلونة
#تشافي هيرنانديز
#روبرت ليفاندوفسكي
#ريال مدريد
#كلاسيكو

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