مانشستر يونايتد يوافق على رحيل كريستيانو بشرط!

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقتنع بصعوبة الإبقاء على نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في صفوفه بالموسم الكروي الجديد.

ويسعى اليونايتد إلى اتباع خطة جديدة في محاولة لإرضاء كريستيانو، إلى جانب تمديد عقده مع الفريق.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يرحب برحيل كريستيانو على سبيل الإعارة، من أجل تلبية رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

لكن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد عقد رونالدو الحالي الذي ينتهي الصيف المقبل، لعام إضافي، كي يعود النجم البرتغالي لصفوف الفريق في نهاية الموسم المقبل.

وهناك أمل لدى مانشستر يونايتد أن يتمكن المدرب الجديد إيريك تين هاج، في إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال من جديد، وحينها يعود رونالدو لصفوف الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن عرض مانشستر يونايتد تسبب في مفاجأة كل من رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز، في ظل إبداء النجم البرتغالي رغبته في الرحيل، إلا أن معسكر كريستيانو لم يرفض مقترح النادي بعد.