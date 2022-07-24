  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل كريستيانو بشرط!

تاريخ النشر: 24/07/2022 - 17:29

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل كريستيانو بشرط!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقتنع بصعوبة الإبقاء على نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في صفوفه بالموسم الكروي الجديد.

ويسعى اليونايتد إلى اتباع خطة جديدة في محاولة لإرضاء كريستيانو، إلى جانب تمديد عقده مع الفريق.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يرحب برحيل كريستيانو على سبيل الإعارة، من أجل تلبية رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

لكن مانشستر يونايتد يرغب في تمديد عقد رونالدو الحالي الذي ينتهي الصيف المقبل، لعام إضافي، كي يعود النجم البرتغالي لصفوف الفريق في نهاية الموسم المقبل.

وهناك أمل لدى مانشستر يونايتد أن يتمكن المدرب الجديد إيريك تين هاج، في إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري الأبطال من جديد، وحينها يعود رونالدو لصفوف الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن عرض مانشستر يونايتد تسبب في مفاجأة كل من رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز، في ظل إبداء النجم البرتغالي رغبته في الرحيل، إلا أن معسكر كريستيانو لم يرفض مقترح النادي بعد.

بودكاست عرب 48

#مانشستر يونايتد
#كريستيانو رونالدو

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع بديل ليفاندوفسكي
بايرن ميونخ يقترب من التعاقد مع بديل ليفاندوفسكي

2022-07-24

ماذا قال تشافي عن ليفاندوفسكي؟
ماذا قال تشافي عن ليفاندوفسكي؟

2022-07-24

كلوب يشيد بصلاح: يمكنه بدء الموسم على الفور
كلوب يشيد بصلاح: يمكنه بدء الموسم على الفور

2022-07-24

الأكثر قراءة

الطيرة: قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

الطيرة: قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

2022-07-23
إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

2022-07-23
اليد التي لم تصافح: إقالة وزيرة بحرينية رافضة للتطبيع

اليد التي لم تصافح: إقالة وزيرة بحرينية رافضة للتطبيع

2022-07-23
طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

2022-07-23
النهج الإسرائيلي في فضح التطبيع

النهج الإسرائيلي في فضح التطبيع

2022-07-23