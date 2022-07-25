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ليفاندوفسكي: لا أشعر أنني جئت إلى برشلونة منذ أيام

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 09:44

ليفاندوفسكي: لا أشعر أنني جئت إلى برشلونة منذ أيام
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى الوافد الجديد إلى برشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي، سعادته عقب الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وحقق برشلونة الفوز على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء للأخير، أحرزه اللاعب البرازيلي رافينيا في مباراة شهدت ظهور ليفاندوفسكي الأول.

وذكر ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية "سعيد جدا، سواء بالنسبة للظهور الأول أو الانتصار".

وأضاف "على الرغم من أنها مباراة ودية، إلا أن الكلاسيكو سيحتفظ بقيمته، ونحن سعداء جدا بالجودة التي قدمناها".

وزاد "نتطلع إلى المباراة التالية، لأننا نشعر أن شيئا جيدا لم يأت بعد".

وواصل "سعيد جدا لوجودي هنا، وأن أكون جزءا من هذا الفريق.. لا أشعر أنني جئت منذ أيام، أشعر وكأنني هنا منذ شهور، حيث أتلقى دعما كبيرا من زملائي وطاقم التدريب".

وأردف "نفكر دائما في الفوز، لدينا عقلية رائعة للغاية، ليس فقط في المباريات لكن أيضا في التدريبات".

وختم "في الوقت الحالي، الأحاسيس أكثر من جيدة، والجماهير متحمسة مرة أخرى".

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#برشلونة
#روبرت ليفاندوفسكي
#ريال مدريد
#كلاسيكو

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