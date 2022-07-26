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مفاجأة: تشافي يطلب إعادة ميسي

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 09:15

مفاجأة: تشافي يطلب إعادة ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بإمكانية عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن مدرب البارسا، تشافي هيرنانديز، طلب من رئيس الفريق خوان لابورتا، إعادة ميسي إلى الفريق بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في صيف 2023، ويرغب تشافي في جلبه قبل انطلاق موسم 2023-2024.

ويثق تشافي بأن عودة ميسي ستسهم في إنعاش البارسا على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلا عن قدرة البرغوث على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين البارسا في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكاتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال.

ورحل الدولي الأرجنتيني عن ملعب الكامب نو العام الماضي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لينضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما أمضى جل مسيرته بقميص البلوغرانا.

ورغم أن ميسي سيبلغ الصيف القادم عامه الـ36، إلا أن تشافي لا زال مؤمنا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق الكاتالوني.

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#ليونيل ميسي
#باريس سان جيرمان
#برشلونة
#تشافي هيرنانديز

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