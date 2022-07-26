ميلان يعيد المغربي زياش إلى اهتماماته

أفادت تقارير صحفية بأن آيه سي ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه من جديد بالتعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان يسعى لإبرام التعاقد مع البلجيكي تشارلز دي كيتليري لاعب خط وسط كلوب بروج، لكن الروسونيري لم ينجح في التوصل لاتفاق مع ناديه.

وأضافت الصحيفة "جرى عقد اجتماع بين الناديين في الأسبوع الماضي، وانتهى بشكل إيجابي، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلان مستعد لتحويل جهوده إلى حكيم زياش إذا فشلت صفقة دي كيتليري.

وأفاد التقرير، بأن زياش حريص على الانتقال لميلان، على الرغم من اهتمام ليدز يونايتد وإيفرتون بضمه.

وأبرزت "لاجازيتا ديلو سبورت"، رغبة ميلان في إبرام الصفقة مع تشيلسي بأقل من 10 ملايين يورو، وأن اللاعب المغربي سيكون مستعدا لتخفيض راتبه من أجل تسهيل انتقاله للروسونيري.