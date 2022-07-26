يوفنتوس يستهدف ضم نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسعى يوفنتوس لضم الهولندي، ممفيس ديباي، في صفقة انتقال حر الموسم الماضي، وذلك بعد رحيله عن أولمبيك ليون، إلا أن اللاعب اختار الانضمام لبرشلونة.

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن يوفنتوس انضم لسباق ضم ديباي مع آرسنال ومانشستر يونايتد، بعد أن خرج من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

وأضافت أن برشلونة ليس لديه أي نية للإبقاء على ديباي، وسيرحب برحيله مقابل 20 مليون يورو.

ويتواجد ديباي داخل معسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأميركية.

جدير بالذكر أن عقد ديباي مع برشلونة ينتهي في صيف 2023.