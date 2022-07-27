رئيس أتلتيكو مدريد يرد على إمكانية ضم كريستيانو

ذكرت تقارير صحفية أن رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني، إنريكي سيريزو، ردّ على إمكانية ضم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هذا الصيف.

وذكر سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" في حدث عن أولمبياد برشلونة 1992 "لا أعرف من اخترع هذه القصة، لكن من المستحيل أن يأتي".

وأكدت تقارير إخبارية أن المهاجم المخضرم عاد لمدينة مانشستر، وسيتدرب للمرة الأولى مع باقي زملائه بالفريق ضمن مرحلة الإعداد للموسم الجديد، بعد غيابه عن جولة الفريق في أستراليا وإندونيسيا.

وأضافت العديد من وسائل الإعلام أن كريستيانو سيعقد اجتماعا مع مجلس إدارة اليونايتد، لبحث مستقبله، وخصوصا أنه يرغب في تغيير الأجواء.

ويبحث وكيل أعمال "الدون"، خورخي مينديز، عن ناد آخر يكمل فيه اللاعب مسيرته شرط أن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، ويبرز اسم أتلتيكو مدريد.

وتحدث سيريزو من ناحية أخرى عن الفرنسي أنطوان غريزمان ومسألة أنه معروض للبيع، إذ قال بحسم "على حد علمي لا، لو استمرت الشائعات سيبدو الأمر صحيحا، لكنه ليس كذلك".

وبخصوص الوضع المالي للنادي، قال "الأرقام تدار بشكل جيد، لكن علينا أن نبيع مقابل 40 مليون يورو، وربما نجد شيئا طيبا لكيلا نضطر إلى البيع. لدينا فريق رائع، ومدرب عظيم لنواجه موسما رائعا".