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زياش يقترب من مغادرة تشيلسي

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 19:44

زياش يقترب من مغادرة تشيلسي
اللاعب المغربي حكيم زياش (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن النجم المغربي، حكيم زياش، اقترب من الرحيل عن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي لصالح آيه سي ميلان الإيطالي.

وضم "البلوز" مهاجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، هذا الصيف، الأمر الذي فتح الباب أمام رحيل زياش عنه.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، حاول ميلان استعارة زياش وجدد عرضه هذا الصيف، لكن تشيلسي رفض الأمر في البداية.

ووفقا لصحيفة "صن"، فإن تشيلسي في طريقه للموافقة على رحيل زياش إلى ميلان، مقابل 8.4 مليون إسترليني، وهو رقم أقل بنحو 24 مليون إسترليني من قيمة انضمامه من أياكس.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي وميلان عقدا محادثات هذا الأسبوع، بعد فشل المفاوضات السابقة بشأن حكيم زياش.

ويأمل ميلان، أن يقبل حكيم زياش خفض راتبه، لعدم تمكن الفريق الإيطالي من دفع 100 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للنجم المغربي.

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#حكيم زياش
#تشيلسي
#ميلان

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