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محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 09:07

محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن النجم المصري، محمد صلاح، مرشح للتتويج بجائزة جديدة في بريطانيا، حسب ما أعلنت منظمة "ethnicityawards".

وحسب بيان للمنظمة نشر على موقعها، فقد تم ترشيح صلاح لجائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في بريطانيا لعام 2022.

وأشاد البيان بجهود محمد صلاح في الأعمال الخيرية وتعزيز المساواة العرقية.

وضمت القائمة، 3 من لاعبي كرة القدم، و7 من محترفي الرياضات الأخرى.

وأضاف بيان المنظمة "جرى اختيار صلاح بجانب بوكايو ساكا لاعب آرسنال ودومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون".

كما شملت القائمة، العداء أليكس يي والعداءة دينا أشير سميث والرباعة كارنجيت كاور باينس وكاترينا جونسون تومسون نجمة السباعي، والعداء مو فرح، والملاكمة ناتاشا جوناس، والدراج نيكولاس دلاميني.

وسيتم حسم هوية الفائز بالجائزة، وفق تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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#محمد صلاح
#جوائز محمد صلاح

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