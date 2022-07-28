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اتفاق مبدئيّ بين الفرنسيّ كوندي وبرشلونة

تاريخ النشر: 28/07/2022 - 16:06

اتفاق مبدئيّ بين الفرنسيّ كوندي وبرشلونة
المدافع كوندي (geety images)
عرب ٤٨ / أ ف ب

يبدو أنّ مدافع إشبيلية الإسباني، الدولي الفرنسي جوليس كوندي، في طريقه إلى توقيع عقد لمدة خمس سنوات مع نادي برشلونة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية إسبانية الخميس.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن "برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال قلب الدفاع، والشيء الوحيد المفقود هو التوقيع الرسمي".

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى نحو 50 مليون يورو و10 ملايين مكافأة.

بدورها، عرضت صحيفة "سبورت" الإسبانية على صفحتها الأولى صورة للاعب الفرنسي تحت عنوان "كوندي 2027". وأكدت الصحيفة المدريدية "آس" أن إشبيلية وبرشلونة أتمّا صفقة انتقال كوندي الأربعاء "بانتظار أن تصبح رسمية".

وبدا أنّ اتفاقا وشيكا حصل بين إشبيلية وتشلسي الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنّ الصحافة الإسبانية كشفت عن الدور الحاسم لمدرب برشلونة تشافي هيرنانديس في وصول الفرنسي، إضافة إلى رغبة الأخير في الانضمام للفريق الكاتالوني.

ويتعافى كوندي حاليا من جراحة خضع لها إثر إصابة في فخذه الأيسر.

وانضم إلى إشبيلية عام 2019 قادما من بوردو الفرنسي. ونجح مع النادي الأندلسي بإحراز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في موسم 2019-2020. كما مثّل منتخب بلاده في 11 مباراة دولية.

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#برشلونة
#كونديه
#إشبيلية
#كوندي

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