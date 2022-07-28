بطولة مصر: بيراميدز يضيّق الخناق على الزمالك وفوز صعب للأهلي

ضيّق بيراميدز الخناق على الزمالك المتصدّر بفوزه على ضيفه نادي البنك الأهلي 1- صفر، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم التي شهدت فوزا صعبا للأهلي على مضيفه مصر المقاصة بالنتيجة نفسها.

وهذا الفوز هو الثالث تواليا لبيراميدز الذي انتظر حتى الدقيقة 71 لينتزع النقاط الثلاث عن طريق رمضان صبحي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني ومضيقا الخناق على الزمالك المتصدر بفارق نقطة، والأخير يلتقي فيوتشر، الخميس، في ختام منافسات المرحلة.

وتجمّد رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز السابع.

في المباراة الثانية، سجل هدف فوز الأهلي المالي أليو ديانغ (23).

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، علما أنه يملك مباراتين مؤجلتين مع "المقاولون" و"الإسماعيلي"، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة تذيّل بها جدول الترتيب في المركز الثامن عشر.

سيطر لاعبو الأهلي على أغلب الشوط الاوّل، فيما تراجع لاعبو المقاصة للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. ومرّر أحمد عبد القادر للمنفرد حسام حسن، فسدّد الأخير كرة اصطدمت بقدم أحمد عبد المنعم وخرجت إلى ركنية.

ومن هجمة مرتدة منظمة للأهلي مرر عبد القادر على حدود منطقة الجزاء لديانغ، سددها مباشرة سكنت الشباك إلى يسار رمضان مصطفى (23).

وتحسن أداء المقاصة مع بداية الشوط الثاني وضغط بفعل التبديلات التي أجراها مدربه عيد مرازيق، ما شكل خطورة على دفاع الأهلي، ومرت تسديدة محمود فهمي إلى جوار القائم الأيمن للحارس البديل علي لطفي.

وعانى لاعبو الأهلي بدنيا، ما اضطر مدربه البرتغالي، ريكاردو سواريش، لإجراء تغييرات عدة لتنشيط الوسط والدفاع.

في المقابل، سقط سموحة في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه المقاولون العرب بنتيحة 1-1 على ملعب الإسكندرية.

وتقدم المقاولون عن طريق البوركيني، كابوري فاروقا (33)، وعادل لسموحة النيجيري صديق كالابا أويغولا (35).

واستمرت معاناة سموحة الغائب عن الانتصارات للمباراة الرابعة تواليا، إذ مُني بثلاث هزائم مقابل تعادل، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 24 نقطة وتقدم إلى المركز السادس عشر.