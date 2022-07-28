  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بطولة مصر: بيراميدز يضيّق الخناق على الزمالك وفوز صعب للأهلي

تاريخ النشر: 28/07/2022 - 09:49

بطولة مصر: بيراميدز يضيّق الخناق على الزمالك وفوز صعب للأهلي
من مباراة للزمالك (أرشيف Gettyimages)
عرب ٤٨

ضيّق بيراميدز الخناق على الزمالك المتصدّر بفوزه على ضيفه نادي البنك الأهلي 1- صفر، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم التي شهدت فوزا صعبا للأهلي على مضيفه مصر المقاصة بالنتيجة نفسها.

وهذا الفوز هو الثالث تواليا لبيراميدز الذي انتظر حتى الدقيقة 71 لينتزع النقاط الثلاث عن طريق رمضان صبحي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني ومضيقا الخناق على الزمالك المتصدر بفارق نقطة، والأخير يلتقي فيوتشر، الخميس، في ختام منافسات المرحلة.

وتجمّد رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز السابع.

في المباراة الثانية، سجل هدف فوز الأهلي المالي أليو ديانغ (23).

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، علما أنه يملك مباراتين مؤجلتين مع "المقاولون" و"الإسماعيلي"، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة تذيّل بها جدول الترتيب في المركز الثامن عشر.

سيطر لاعبو الأهلي على أغلب الشوط الاوّل، فيما تراجع لاعبو المقاصة للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة. ومرّر أحمد عبد القادر للمنفرد حسام حسن، فسدّد الأخير كرة اصطدمت بقدم أحمد عبد المنعم وخرجت إلى ركنية.

ومن هجمة مرتدة منظمة للأهلي مرر عبد القادر على حدود منطقة الجزاء لديانغ، سددها مباشرة سكنت الشباك إلى يسار رمضان مصطفى (23).

وتحسن أداء المقاصة مع بداية الشوط الثاني وضغط بفعل التبديلات التي أجراها مدربه عيد مرازيق، ما شكل خطورة على دفاع الأهلي، ومرت تسديدة محمود فهمي إلى جوار القائم الأيمن للحارس البديل علي لطفي.

وعانى لاعبو الأهلي بدنيا، ما اضطر مدربه البرتغالي، ريكاردو سواريش، لإجراء تغييرات عدة لتنشيط الوسط والدفاع.

في المقابل، سقط سموحة في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه المقاولون العرب بنتيحة 1-1 على ملعب الإسكندرية.

وتقدم المقاولون عن طريق البوركيني، كابوري فاروقا (33)، وعادل لسموحة النيجيري صديق كالابا أويغولا (35).

واستمرت معاناة سموحة الغائب عن الانتصارات للمباراة الرابعة تواليا، إذ مُني بثلاث هزائم مقابل تعادل، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 24 نقطة وتقدم إلى المركز السادس عشر.

بودكاست عرب 48

#كرة قدم
#رياضة
#بطولة مصر
#الأهلي
#الزمالك
#بيراميدز

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نيمار قد يُسجن قبل المونديال
نيمار قد يُسجن قبل المونديال

2022-07-28

زياش يقترب من مغادرة تشيلسي
زياش يقترب من مغادرة تشيلسي

2022-07-27

برشلونة يتفق على ضم مدافع إشبيلية
برشلونة يتفق على ضم مدافع إشبيلية

2022-07-27

الأكثر قراءة

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام

2022-07-27
هدم منازل في اللد وأبو تلول

هدم منازل في اللد وأبو تلول

2022-07-27
عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

2022-07-27
رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات

رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات

2022-07-27
حملة

حملة "سور وبرج 2022".. أرض أكثر!

2022-07-27