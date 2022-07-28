بيكيه وشاكيرا.. شروط جديدة بشأن طفليهما

انتقل انفصال مدافع برشلونة الإسباني، غيرارد بيكيه، وصديقته المغنية الكولومبية السابقة، شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول، إلى مرحلة جديدة من النزاع بينهما، إذ طلب قائد نادي برشلونة من شريكته السابقة 5 تذاكر طيران في الدرجة الأولى ومبلغ مالي سنويا للموافقة على انتقالها مع طفليهما إلى الولايات المتحدة دون الدخول في نزاع قضائي.

وانفصل بيكيه وشاكيرا، الشهر الماضي، ودخلا في أزمة الحصول على حق حضانة طفليهما، إذ ترغب المغنية الكولومبية الاستقرار في ميامي الأميركية بعيدا عن مدينة برشلونة الإسبانية.

ووفقا لبرنامج "لا ميسا كالينتي" الذي تبثه شبكة "تيليموندو" فإن بيكيه اقتنع بضرورة رحيل الطلفين مع والدتهما إلى أميركا للابتعاد عن المضايقات التي تطال والديهما في إسبانيا في المرحلة الحالية، مقابل شرطين "غير قابلين للتفاوض".

وجاء في البرنامج أن "طلب بيكيه من شاكيرا تأمين 5 تذاكر سنوية في الدرجة الأولى إلى أميركا لزيارة الطفلين والإبقاء على علاقته بهما، وبالإضافة إلى ذلك مبلغ ثابت قدره 400 ألف دولار، وذلك لسداد ديونه التي خلفتها أعماله التجارية المختلفة".

ومن المتوقع أن يتجه بيكيه وشاكيرا إلى الخطوة التالية بعد حضانة الأطفال، وهي فصل الأصول بين الطرفين، إذ ستحصل شاكيرا على مبلغ 300 مليون دولار، بينما سيبقى لبيكيه قرابة 80 مليون دولار.

وإضافة إلى الأموال، سيجري بيع منزلين لهما في برشلونة تبلغ قيمتهما نحو 10 ملايين يورو.