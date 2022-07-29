ريال مدريد يتلقى نبأ سارا قبل ملاقاة يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية بأن لاعبي ريال مدريد الإسباني عادوا للتدرب من جديد استعدادا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن الظهير الإسباني، داني كارفاخال، شارك في تدريب أمس، الخميس، بعد تعافيه من إصابة في كاحل القدم.

وأشارت في الوقت ذاته إلى غياب لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش عن مران الفريق الملكي، بسبب إصابته بنزلة برد.

وخضع مودريتش لاختبار فيروس كورونا، وجاءت نتيجته سلبية، وفضل الطاقم الفني إراحته من المشاركة في المران، من أجل التعافي بشكل جيد.

ومن المتوقع مشاركة داني كارفاخال لأول مرة في الفترة التحضيرية، عند مواجهة يوفنتوس وديا، الأحد المقبل.

يذكر أن ريال مدريد خاض مباراتين وديتين خلال جولته في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تعرض للخسارة أمام برشلونة بهدف دون رد، فيما تعادل مع كلوب أميركا المكسيكي بنتيجة 2-2.