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صلاح: فزت بكل شيء مع ليفربول وهناك مساحة للمزيد

تاريخ النشر: 29/07/2022 - 19:57

صلاح: فزت بكل شيء مع ليفربول وهناك مساحة للمزيد
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

يطمح النجم المصري، محمد صلاح، التتويج بكأس الدرع الخيرية وهو اللقب الغائب عن خزائنه، عندما يواجه فريقه ليفربول نظيره مانشستر سيتي غدا، السبت.

وسبق أن خسر ليفربول الدرع الخيرية بوجود صلاح عامي 2019 و2020 أمام مانشستر سيتي وآرسنال على الترتيب بركلات الترجيح.

وذكر صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي "فزت بكل شيء تقريبا مع الفريق، لكن لم ألحظ ذلك حتى أتى ألكسندر أرنولد لي بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وقال لي: فزنا بكل شيء تقريبا هنا".

وأضاف "وبالتالي أعتقد أنني توجت بكل شيء مع ليفربول سواء جماعيًا أو فرديًا، ولكن هناك دائمًا مساحة للفوز بالمزيد، وأريد دائمًا الفوز بالألقاب للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه هي عقليتي".

وتطرق للحديث عن مهاجم الفريق الجديد داروين نونيز "أشعر بالإثارة وأريد اللعب إلى جوار نونيز، حظي بموسم جيد ولعب بصورة مميزة أمامنا على أرضه وخارجها (رفقة بنفيكا في دوري الأبطال الموسم الماضي)".

وواصل "ساديو ماني رحل وسأفتقده، قدم مواسم رائعة مع النادي، وأتمنى له الأفضل، وأتمنى نفس الأمر لداروين وأن يسجل الكثير من الأهداف لنا".

وختم "نحن في وضع جيد للقتال على كل شيء مع التعاقدات الجديدة، نريد أن نواصل العمل الجاد وأن نملك رؤية جيدة ونتحلى بالإيجابية وننافس على كل الألقاب مرة أخرى".

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#محمد صلاح
#ليفربول

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