تشافي: عودة ميسي هي فكرة المستقبل لدى برشلونة

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، أمله في عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مرة أخرى إلى صفوف فريقه من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر تشافي في تصريحات أوردتها صحيفة "سبورت" أنه "أتمنى ألا ينتهي وقت ميسي في برشلونة".

وأضاف "أعتقد أن ميسي يستحق فرصة ثانية، أتمنى عودته إلى الفريق الكاتالوني".

وتابع "إذا كان السؤال هل أرغب في عودة ميسي أم لا؟ فالإجابة هي نعم".

وختم تشافي حديثه بالقول "عودة ميسي هي فكرة المستقبل لدى الفريق، ولكن ليس لهذا الموسم".

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد فشل إدارة برشلونة في تمديد عقده نظرا للأزمة المالية التي عاشها الفريق الكاتالوني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب المدرب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.