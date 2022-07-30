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ليفاندوفسكي يتهم إدارة بايرن ميونخ بالكذب بعد رحيله

تاريخ النشر: 30/07/2022 - 10:09

ليفاندوفسكي يتهم إدارة بايرن ميونخ بالكذب بعد رحيله
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، المنضم حديثا إلى برشلونة الإسباني قادما من بايرن ميونخ الألماني، هاجم إدارة فريقه السابق واتهم بعض المسؤولين بالكذب حول رحيله هذا الصيف.

وتطرق ليفاندوفسكي في تصريح لشبكة "ESPN" العالمية بالقول "أشعر بأنني في المكان المناسب، وحاول بايرن ميونخ إيجاد معركة لتبرير بيعي، لأنه ربما كان من الصعب شرح ذلك للجماهير".

وأضاف "يجب أن أقبل حتى لو كان هناك الكثير من الأكاذيب عني، لكن في النهاية أعلم أن الجماهير حتى في هذه الفترة ما زالوا يدعمونني بشدة".

وتابع "بعض الناس لا يقولون الحقيقة، بل يقولون شيئا مختلفا، وبالنسبة لي كان من المهم دائما أن أكون واضحا وصادقا، وربما كانت هذه مشكلة بالنسبة للبعض".

وختم حديثه بالقول "كان الوقت المناسب بالنسبة لي لمغادرة بايرن ميونخ والتوقيع لبرشلونة، ولدي علاقة جيدة جدا بزملائي في بايرن والمدربين وسأفتقدهم جميعا".

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#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#برشلونة

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